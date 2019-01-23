Спасатели возобновили поиски пропавшего самолёта с Салой

Спасатели возобновили поиски пропавшего самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой, сообщает The Independent.

По сведениям издания, работы возобновлены сегодня на рассвете. В них задействованы самолёты, вертолёты и спасательные шлюпки.

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал с радаров авиадиспетчеров. Судьба пассажиров воздушного судна остаётся неизвестной. Специалисты констатируют, что их шансы на спасение призрачны.

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