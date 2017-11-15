Спасение на последних секундах: Германия вырывает ничью у Франции

Несмотря на товарищеский статус матча между сборными Германии и Франции, все ожидали от данного противостояния довольно многого. В первую очередь, болельщики хозяев настраивали свою команду на реванш за обидное поражение в полуфинале Чемпионата Европы 2016 года, в то время как "трехцветным" пора было доказывать свою состоятельность в матче с одной из сильнейших дружин континента. Не стоит забывать, что подопечные Дешама довольно слабо провели отборочный цикл, хоть и заняли первое место в своей группе.

Первые минуты матча порадовали нацеленностью обеих команд на ворота соперника: отбившись от стартовых атак хозяев, французы провели несколько неплохих вылазок, которые развивались, в основном, через фланги. Вскоре команда Дешама стал чувствовать себя все увереннее, порой заставляя немцев играть чуть ли не на отбой. Однако из опасных моментов стоит выделить лишь удар Ляказетта в ближний угол с линии штрафной – Трапп на месте.

К середине тайма немцы выровняли игру, а затем и вовсе перехватили инициативу, заставив французов всем составом опуститься на свою половину. Однако все попытки хозяев обострить игру рушились еще на подступах к штрафной, но и контратаки "синих" не были образцовыми.

Когда первая половина близилась к завершению, гости вновь заметно прибавили, и вскоре их усилия были вознаграждены: Динь, получив передачу на левом фланге, в касание прострелил в центр штрафной, где Мартиаль в великолепном стиле обыграл защитника и покатил правее на пустые ворота Ляказетту – 0:1.

Немцы, конечно же, сразу попытались отыграться, и это у них почти получилось, но Вернер не смог реализовать свой выход один на один с Манданда, а вскоре голкипер французов парировал еще один удар немца из пределов штрафной. Гости на последних минутах могли и вовсе увеличить разницу в счете, однако удар Мбаппе метров с 14-ти пришелся мимо ворот.

На второй тайм сборная Германии вышла совсем с другим настроем, и не прошло и десяти минут, как счет стал равным: потеряли французы мяч в центре поля, подхватил его Озил и, немного продвинувшись и выдержав паузу, великолепным пасом вывел на свидание с голкипером Вернера, а последний переиграл Манданда – 1:1.

Тут же ответили гости ударом Мартиаля с дальней дистанции, который не без труда парировал Трапп. Пошла игра на встречных курсах, и в одном из моментов немцы заработали право на перспективный штрафной, но удар Крооса пришелся в перекладину. А уже в следующей атаке сборная Франции вышла вперед: Килиан Мбаппе, получив пас по центру метрах в 30-ти от ворот, приникающим пасом отрезал всю оборону соперника и вывел Ляказетта один на один с голкипером, а последний был точен – 1:2

Гости не прижимались к собственным воротам, навязывая немцам борьбу на каждом участке поля. Темп игры постоянно сбивался заменами, причем в составе обеих команд. Хозяева поддавливали соперников в основном за счет забросов в штрафную, которые ни к чему опасному не приводили. Но на 3-й добавленной минуте сборная Германии все же сравняла счет: Озил из глубины отпасовал на край штрафной Гетце, Марио в касание сыграл дальше на Штиндля, который с угла вратарской поразил ворота Манданда - 2:2. Спасли немцы матч на последних секундах, хотя вряд ли они заслужили ничью в этом противостоянии.

Германия – Франция – 2:2

Голы: Ляказетт, 33 – 0:1, Вернер, 56 – 1:1, Ляказетт, 71 – 1:2, Штиндль, 93 - 2:2.

Германия: Трапп, Хуммельс (Рюдигер, 46), Зюле, Платтенхардт, Джан (Штиндль, 83), Хедира (Руди, 76), Кроос, Гюндоган (Гетце, 65), Озил, Дракслер, Вернер (Вагнер, 85).

Франция: Манданда, Варан, Динь (Курзава, 82), Жалле (Павар, 64), Умтити, Толиссо, Рабьо, Матюиди (Нзонзи, 64), Марсьяль, Мбаппе, Ляказетт (Гризманн, 77).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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