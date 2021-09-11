Спасение "Торпедо", успехи "Спартака-2" и феерия "Оренбурга": все результаты 10-го тура ФНЛ

Состоялись матчи 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Стоит отметить победу "Спартака-2" над "Волгарем", спасение "Торпедо" после 0:2 в поединке с "Факелом", а также разгромную победу "Оренбурга" над "КАМАЗом".

"Спартак-2" – "Волгарь" - 1:0 (0:0)

Гол: Маркитесов, 76 - 1:0

"Велес" – "Нефтехимик" - 1:2 (0:0)

Голы: Юшин, 71 - 0:1, Москвичев, 77 - 0:2, Тарасов, 87 - 1:2

"Ротор" – "Акрон" - 1:2 (0:2)

Голы: Базелюк, 41 - 0:1, Марухин, 45 - 0:2, Кавтарадзе, 71 - 1:2

"Текстильщик" – "Олимп-Долгопрудный" - 3:1 (3:0)

Голы: Гогричиани, 6 - 1:0, Стеклов, 24 - 2:0, Гогричиани, 39 - 3:0, Тарасенко, 82 - 3:1

"КАМАЗ" – "Оренбург" - 0:4 (0:2)

Голы: Прудников, 24 - 0:1, Корян, 26 - 0:2, Фамейе, 52 - 0:3, Корян, 76 - 0:4

"Торпедо" – "Факел" - 2:2 (0:2)

Голы: Максимов, 30 - 0:1, Акбашев, 36 - 0:2, Султонов, 71 - 1:2, Султонов, 87 - 2:2

"Краснодар-2" – "Томь" - 2:1 (1:0)

Голы: Манелов, 38 - 1:0, Кирсанов, 54 - 1:1, Литвинов, 90 - 2:1

"Алания" – "СКА-Хабаровск" - 3:1 (2:1)

Голы: Гиоргобиани, 11 - 1:0, Барков, 26 - 1:1, Машуков, 44 - 2:1, Эльдарушев, 83 - 3:1

"Кубань" – "Металлург" Липецк - 0:3 (0:2)

Голы: Ахвледиани, 6 - 0:1, Арустамян, 30 - 0:2, Арустамян, 88 - 0:3

"Енисей" – "Балтика" - 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 65 - 1:0

Положение команд: "Торпедо" - 24, "Оренбург" - 22, "Спартак-2" - 19, "Алания", "Факел" - 18, "Нефтехимик", "КАМАЗ", "СКА-Хабаровск" - 17, "Краснодар-2" - 15, "Велес", "Енисей" - 14, "Ротор", "Балтика" - 12, "Томь" - 10, "Акрон", "Текстильщик", "Олимп-Долгопрудный" - 9, "Кубань", "Металлург" - 7, "Волгарь" - 5.

Не пропустите: "Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru