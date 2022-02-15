Спасение "Ювентуса", успех "Милана", ничья "Наполи" и "Интера": результаты 25-го тура Серии А

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Спасение "Ювентуса", успех "Милана", ничья "Наполи" и "Интера": результаты 25-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить ничью между "Аталантой" и "Ювентусом", победу "Милана" над "Сампдорией", а также ничейный результат поединка между "Наполи" и "Интером".

"Милан" - "Сампдория" - 1:0 (1:0)
Голы: Леау, 8 - 1:0.

"Аталанта" – "Ювентус" - 1:1 (0:0)
Голы: Малиновский, 76 - 1:0, Данило, 90+1 - 1:1

"Сассуоло" – "Рома" - 2:2 (0:1)
Голы: Абрахам, 45 (с пенальти) - 0:1, Смоллинг, 47 (автогол) - 1:1, Траоре, 73 - 2:1, Кристанте, 90+4 - 2:2

"Наполи" – "Интер" - 1:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 7 (с пенальти) - 1:0, Джеко, 47 - 1:1

"Лацио" – "Болонья" - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.

"Торино" – "Венеция" - 1:2 (1:1)
Голы: Брекало, 5 - 1:0, Хапс, 38 - 1:1, Чрнигой, 46 - 1:2

"Специя" – "Фиорентина" - 1:2 (0:1)
Голы: Пентек, 42 - 0:1, Агудело, 74 - 1:1, Амрабат, 89 - 1:2

"Верона" – "Удинезе" - 4:0 (2:0)
Голы: Депаоли, 2 - 1:0, Барак, 31 - 2:0, Капрари, 66 - 3:0, Тамез, 84 - 4:0

"Дженоа" – "Салернитана" - 1:1 (1:1)
Голы: Дестро, 32 - 1:0, Бонаццоли, 45 - 1:1

"Эмполи" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)
Голы: Пинамонти, 38 - 1:0, Паволетти, 84 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 55, "Интер" - 54 (24), "Наполи" - 53, "Ювентус" - 46, "Аталанта" - 44 (24), "Лацио" - 42, "Рома" - 40, "Фиорентина" - 39 (24), "Верона" - 36, "Торино" - 32 (24), "Эмполи" - 31, "Сассуоло" - 30, "Болонья" - 28 (24), "Специя" - 26, "Удинезе" - 24 (23), "Сампдория" - 23, "Венеция" - 21 (24), "Кальяри" - 21, "Дженоа" - 15, "Салернитана" - 13 (23).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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