Спасение "Ювентуса", успех "Милана", ничья "Наполи" и "Интера": результаты 25-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить ничью между "Аталантой" и "Ювентусом", победу "Милана" над "Сампдорией", а также ничейный результат поединка между "Наполи" и "Интером".
"Милан" - "Сампдория" - 1:0 (1:0)
Голы: Леау, 8 - 1:0.
"Аталанта" – "Ювентус" - 1:1 (0:0)
Голы: Малиновский, 76 - 1:0, Данило, 90+1 - 1:1
"Сассуоло" – "Рома" - 2:2 (0:1)
Голы: Абрахам, 45 (с пенальти) - 0:1, Смоллинг, 47 (автогол) - 1:1, Траоре, 73 - 2:1, Кристанте, 90+4 - 2:2
"Наполи" – "Интер" - 1:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 7 (с пенальти) - 1:0, Джеко, 47 - 1:1
"Лацио" – "Болонья" - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.
"Торино" – "Венеция" - 1:2 (1:1)
Голы: Брекало, 5 - 1:0, Хапс, 38 - 1:1, Чрнигой, 46 - 1:2
"Специя" – "Фиорентина" - 1:2 (0:1)
Голы: Пентек, 42 - 0:1, Агудело, 74 - 1:1, Амрабат, 89 - 1:2
"Верона" – "Удинезе" - 4:0 (2:0)
Голы: Депаоли, 2 - 1:0, Барак, 31 - 2:0, Капрари, 66 - 3:0, Тамез, 84 - 4:0
"Дженоа" – "Салернитана" - 1:1 (1:1)
Голы: Дестро, 32 - 1:0, Бонаццоли, 45 - 1:1
"Эмполи" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)
Голы: Пинамонти, 38 - 1:0, Паволетти, 84 - 1:1
Положение команд: "Милан" - 55, "Интер" - 54 (24), "Наполи" - 53, "Ювентус" - 46, "Аталанта" - 44 (24), "Лацио" - 42, "Рома" - 40, "Фиорентина" - 39 (24), "Верона" - 36, "Торино" - 32 (24), "Эмполи" - 31, "Сассуоло" - 30, "Болонья" - 28 (24), "Специя" - 26, "Удинезе" - 24 (23), "Сампдория" - 23, "Венеция" - 21 (24), "Кальяри" - 21, "Дженоа" - 15, "Салернитана" - 13 (23).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17