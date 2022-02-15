Спасение "Ювентуса", успех "Милана", ничья "Наполи" и "Интера": результаты 25-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить ничью между "Аталантой" и "Ювентусом", победу "Милана" над "Сампдорией", а также ничейный результат поединка между "Наполи" и "Интером".

"Милан" - "Сампдория" - 1:0 (1:0)

Голы: Леау, 8 - 1:0.

"Аталанта" – "Ювентус" - 1:1 (0:0)

Голы: Малиновский, 76 - 1:0, Данило, 90+1 - 1:1

"Сассуоло" – "Рома" - 2:2 (0:1)

Голы: Абрахам, 45 (с пенальти) - 0:1, Смоллинг, 47 (автогол) - 1:1, Траоре, 73 - 2:1, Кристанте, 90+4 - 2:2

"Наполи" – "Интер" - 1:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 7 (с пенальти) - 1:0, Джеко, 47 - 1:1

"Лацио" – "Болонья" - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.

"Торино" – "Венеция" - 1:2 (1:1)

Голы: Брекало, 5 - 1:0, Хапс, 38 - 1:1, Чрнигой, 46 - 1:2

"Специя" – "Фиорентина" - 1:2 (0:1)

Голы: Пентек, 42 - 0:1, Агудело, 74 - 1:1, Амрабат, 89 - 1:2

"Верона" – "Удинезе" - 4:0 (2:0)

Голы: Депаоли, 2 - 1:0, Барак, 31 - 2:0, Капрари, 66 - 3:0, Тамез, 84 - 4:0

"Дженоа" – "Салернитана" - 1:1 (1:1)

Голы: Дестро, 32 - 1:0, Бонаццоли, 45 - 1:1

"Эмполи" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)

Голы: Пинамонти, 38 - 1:0, Паволетти, 84 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 55, "Интер" - 54 (24), "Наполи" - 53, "Ювентус" - 46, "Аталанта" - 44 (24), "Лацио" - 42, "Рома" - 40, "Фиорентина" - 39 (24), "Верона" - 36, "Торино" - 32 (24), "Эмполи" - 31, "Сассуоло" - 30, "Болонья" - 28 (24), "Специя" - 26, "Удинезе" - 24 (23), "Сампдория" - 23, "Венеция" - 21 (24), "Кальяри" - 21, "Дженоа" - 15, "Салернитана" - 13 (23).

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