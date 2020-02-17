"Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку

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"Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов ответил бывшим партнёрам по "Локомотиву", которые переживали за него во время воскресного матча с "Реалом".

Напомним, что в твиттере "железнодорожников" опубликован видеоролик с эмоциями футболистов команды, радующихся за экс-одноклубника, забившего "сливочным".

"Спасибо, братва", - написал 30-летний футболист в сторис своего инстаграма.

Стоит отметить, что Смолов ещё может вернуться в "Локомотив", если "Сельта" летом откажется его выкупать.

Не пропустите: Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
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