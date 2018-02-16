Спасибо, что пропустили только один: "Зенит" по делу проиграл "Селтику"
Последним из российских клубов в стадию 1/16 финала Лиги Европы вступал питерский "Зенит". Команда Роберто Манчини первый поединок этой стадии проводила в Глазго против шотландского "Селтика". До отчетного матча соперники в еврокубках не встречались. Напомним, что "кельты" в эту стадию турнира попали из Лиги чемпионов, а вот "Зенит" стал победителем своей лигоевропейской группы.
Шотландцы традиционно мощно играют на своем поле, и эта встреча не стала исключением. Проводя свой первый официальный матч в 2018 году, питерцы попали под добротный прессинг соперника с первых минут поединка. До перерыва российским болельщикам пришлось изрядно поволноваться, так как хозяева поля доминировали в игре.
Первый опасный момент у ворот Лунева возник на 8-й минуте. Маммана неудачно вынес мяч из штрафной, снаряд в два паса оказался в ногах Дембеле, а тот продлил пас на рывок Нтшаму. Оливье бил казалось наверняка, но сфера разминулась со стойкой в нескольких сантиметрах. Вскоре пришла очередь ошибиться Кузяеву, Макгрегор подхватил мяч и сразу же пробил по воротам, но к счастью для питерцев – прямо в Лунева.
В следующий отрезок матча "Селтик" попробовал взять ворота гостей после розыгрыша стандартов. Целый ряд угловых подали шотландцы, но ничего полезного из них не извлекли. А затем команда Брендана Роджерса попробовала подобрать ключи к воротам "Зенита" через фланговые проходы и прострелы. Дважды после подобных атак питерцам откровенно повезло. Сначала Макгрегор простреливал справа, но Дембеле не хватило каких-то сантиметров замкнуть прострел. А затем подключили к атаке слева Куасси, но после паса в штрафную, никто выйти на мяч так и не смог.
А что же "Зенит"? За весь тайм питерцы запомнились одной острой атакой, которая впрочем, вполне могла стать результативной. Кришито открылся на левом фланге, получил пас от партнера и прострелил мяч на ближнюю штангу, где открывался Заболотный. Антон пытался прокинуть мяч под вратарем, но де Вриз в падении отбил снаряд. Ерохин добивал отскочивший мяч, но там уже грудью стали защитники "Селтика".
Перерыв явно не пошел на пользу шотландцам, которые в дебюте второго тайма выглядели несколько остывшими, что явно было на руку "Зениту". Питерцы даже попытались навязать хозяевам поля свою игру, но вскоре "кельты" пришли в себя и периодически набегали на ворота Лунева. А самым опасным в этом отрезке матча был удар Куасси из пределов штрафной, с которым Лунев справился с большим трудом.
Тогда Манчини пошел на кардинальные меры, сделав двойную замену. Выходом на поле Краневиттера и Дриусси наставник питерцев пытался выиграть центр поля. Но сделать это у гостей не получилось. После экватора тайма игра приобрела эмоциональный характер, так что арбитр был вынужден несколько раз замкнуть желтый свет перед игроками.
И все же "Селтик" имел преимущество, шотландцы двигались чуть быстрее, атаковали чуть наглее и в итоге своего добились на 78-й минуте. Вышедший на замену Мусонда в центре поля разбросал финтами игроков "Зенита", после чего сделал пас на Дембеле. Мусса убежал к левому углу штрафной и поделился снарядом с подоспевшим Чарли. Тот укротил сферу и по диагонали набросил ее на дальний угол вратарской, где все забыли про Макгрегора. Каллум первым касанием обработал мяч, а вторым вогнал мяч под перекладину, так что Лунев был бессилен – 1:0.
"Селтик Парк" тут же запел, хозяева поля взяли контроль мяч и команды доиграли матч без происшествий. Впереди ответная игра в Санкт-Петербурге, в которой команде Роберто Манчини нужно будет очень постараться, чтобы пройти шотландцев.
"Селтик" – "Зенит" – 1:0
Гол: Макгрегор, 78.
"Селтик": де Врис, Лустиг, Шимунович, Айер, Тирни, Браун, Нтшам, Форрест, Макгрегор, Куасси (Мусонда, 73), Дембеле (Эдуард, 84).
"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 62), Ригони (Дриусси, 62), Заболотный, Кокорин.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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