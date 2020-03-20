"Спасибо тебе боже, что я не москаль": игрок "Карпат" из Сенегала опубликовал провокационный пост
Форвард львовских "Карпат" Матар Дийе опубликовал в сторис инстаграма скандальный пост.
22-летний сенегалец выложил картинку со своим результатом в приложении Gradient, которое определяет национальность человека по фото.
Африканец оказался более чем на 60 процентов украинцем. Подписал он изображение фразой "Спасибо тебе боже, что я не москаль". Возможно, таким образом футболист пошутил, поскольку публикация сопровождается смеющимся смайликом.
Не пропустите: Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Наполи" и "Рома" поспорят за нападающего сборной Италии
-
Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом
-
2
Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон
-
"Лацио" озвучил стоимость Милинковича-Савича
-
Неймар поблагодарил медицинских работников за борьбу с коронавирусом
-
"Спасибо тебе боже, что я не москаль": игрок "Карпат" из Сенегала опубликовал провокационный пост
-
Ракитич зимой отказал "Ювентусу"
-
2
"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам
-
"Ахмат" подготовил антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса и падением курса рубля
-
Конте хочет видеть в "Интере" хавбека "Баварии"
-
1
Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как стеснялся Акинфеева
-
Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона
-
Агент Селюк дал совет Алексею Миранчуку по поводу выбора европейского чемпионата
-
Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму
-
Рами: "Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол"
-
Микел исключил своё возвращение в "Трабзонспор" после расторжения контракта из-за коронавируса
-
Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России
-
Лунин объяснил провальные аренды в "Леганесе" и "Вальядолиде" обманом тренеров
-
Агент назвал сроки возвращения на поле форварда "Локомотива" Джорджевича
-
"Наполи" вернулся в борьбу за Икарди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13