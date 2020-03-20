"Спасибо тебе боже, что я не москаль": игрок "Карпат" из Сенегала опубликовал провокационный пост

Форвард львовских "Карпат" Матар Дийе опубликовал в сторис инстаграма скандальный пост.

22-летний сенегалец выложил картинку со своим результатом в приложении Gradient, которое определяет национальность человека по фото.

Африканец оказался более чем на 60 процентов украинцем. Подписал он изображение фразой "Спасибо тебе боже, что я не москаль". Возможно, таким образом футболист пошутил, поскольку публикация сопровождается смеющимся смайликом.

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