"Спасибо тебе боже, что я не москаль": игрок "Карпат" из Сенегала опубликовал провокационный пост

Теги карпаты львов

"Спасибо тебе боже, что я не москаль": игрок "Карпат" из Сенегала опубликовал провокационный пост

Форвард львовских "Карпат" Матар Дийе опубликовал в сторис инстаграма скандальный пост.

22-летний сенегалец выложил картинку со своим результатом в приложении Gradient, которое определяет национальность человека по фото.

Африканец оказался более чем на 60 процентов украинцем. Подписал он изображение фразой "Спасибо тебе боже, что я не москаль". Возможно, таким образом футболист пошутил, поскольку публикация сопровождается смеющимся смайликом.

Не пропустите: Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом

Президент Сербии пригрозил Луке Йовичу арестом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов