"Спасибо за вашу поддержку": Дибала подтвердил выздоровление от коронавируса

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свое выздоровление от коронавируса.

"В последнее время было много слухов, однако сейчас я готов заявить, что полностью здоров. Спасибо за вашу поддержку. Сейчас все мои мысли с теми, кто еще болен. Берегите себя", - написал Дибала в своем твиттере.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

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