"Спасибо за вашу поддержку": Дибала подтвердил выздоровление от коронавируса
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал свое выздоровление от коронавируса.
"В последнее время было много слухов, однако сейчас я готов заявить, что полностью здоров. Спасибо за вашу поддержку. Сейчас все мои мысли с теми, кто еще болен. Берегите себя", - написал Дибала в своем твиттере.
В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.
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Пауло Дибала выздоровел от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16