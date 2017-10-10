Спасительные плюс семь: Нидерланды попробуют совершить чудо в матче против Швеции

Нидерланды – Швеция

Стадион: "Амстердам Арена" (Нидерланды)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Программу квалификации группы А завершает очная игра несомненно топовых команд европейского континентов – Нидерландов и Швеции. Вот только турнирной подоплеки у этой встречи практически нет. Дело в том, что на данный момент "оранжевые" занимают третью строчку в группе и чтобы опередить шведов и получить путевку в раунд плей-офф им нужно выиграть с разницей в семь мячей. Понятно, что такой исход возможен только в одном случае: если гости позволят сопернику делать на поле все, что он хочет.

Сборная Нидерландов переживает непростые времена. Страна, являвшаяся кузницей талантов, в последнее время не имеет достаточных кадровых ресурсов, чтобы добиваться серьезных результатов. "Оранжевые" регулярно набирают свои очки в матчах с не самыми сильными оппонентами, а вот в противостояниях с элитными сборными у них возникают проблемы. Не только отсутствием молодых талантливых футболистов можно объяснить провал сборной. Катастрофически не хватает квалифицированных наставников. Данни Блинд, которому доверили место на тренерском мостике, оказался не готовым работать на столь высоком уровне. Спасать ситуацию призвали Дика Адвоката, но и он не смог оправдать в полной мере оказанного ему доверия. Все идет к тому, что сборная Нидерландов пропустит еще один крупный турнир.

Швеция не перестает удивлять. Оставшись без своего главного бомбардира (Златана Ибрагимовича), "тре крунур" стали намного продуктивнее действовать в передней линии. Забив в крайних 2-х матчах 12 мячей, шведы практически лишили шансов на успех своего нынешнего соперника, при этом "сине-желтые" еще сохраняют надежду на завоевание прямой путевки в Россию, правда, не все зависит от них в последнем туре. По крайней мере, мотивацию подопечные Янне Андерссона не утратили. Они, отличаясь высокой результативностью, ни разу в текущем групповом турнире не покидали поле без забитых мячей.

Интересные факты противостояния Нидерландов и Швеции:

Нидерланды выиграли три из четырех домашних матчей группы

Чтобы опередить шведов голландцы должны выиграть с разницей в 7 мячей

В последних пяти матчах в гостях Швеция потерпела лишь одно поражение

В поединке первого круга этих соперников была зафиксирована ничья 1:1

Ориентировочные составы на игру:

Нидерланды: Силлессен – Янмат, ван Дийк, Худт, Блинд, Классен, Дост, Вейналдум, Янссен, Депай, Робен.

Швеция: Ульсен – Крафт, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Гранквист, Клаессон, Форсберг, Ларссон, Юханссон, Берг, Тойвонен.

Прогноз на матч Нидерланды – Швеция:

Терять нынешним соперникам по большому счету нечего. Улучшить свое положение им вряд ли удастся, но пока остаются хотя бы призрачные шансы, команды будут стремиться реализовать их. Нидерланды с первых минут постараются сломить волю своего оппонента, однако "оранжевым" придется оголять тылы, чем может воспользоваться Швеция, отличающаяся высокой результативностью.

Букмекеры, и это понятно, ставят на хозяев, победа которым нужна куда важнее. На успех Нидерландов предлагается коэффициент 1.80 баллов. На ничью коэффициент варьируется в районе 4 баллов. А на победу шведов – 4.20.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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