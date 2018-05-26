Спайич прокомментировал переход в "Краснодар"

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Спайич прокомментировал переход в "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Урош Спайич прокомментировал свой переход из "Андерлехта" в кубанский клуб.

"Я очень рад подписанию контракта с клубом и тому, что я присоединяюсь именно к вам. Приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов в ближайшие годы. Я сделаю всё возможное, чтобы внести свой вклад в осуществление этой цели" - написал 25-летний серб в своём инстаграме.

Напомним, что Спайич заключил с "Краснодаром" контракт до 2023 года. | http://soccernews.ru

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