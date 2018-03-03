Специалисты ФИФА проинспектировали газон новой арены в Казани

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Специалисты ФИФА проинспектировали газон новой арены в КазаниГенеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о том, как прошла инспекция специалистами ФИФА газона на "Казань Арене".

По его словам, поле стадиона не вызвало нареканий со стороны представителей Международной федерации футбола (ФИФА).

"Газон, как нам кажется, в хорошем состоянии, работает подогрев. Нареканий он не вызвал. Газон в порядке", - сказал он.

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