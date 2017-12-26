Специалисты расшифровали слова Зидана, сказанные им Ковачичу по ходу матча против "Барселоны"

Специалисты расшифровали слова главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, сказанные им полузащитнику своей команды Матео Ковачичу по ходу субботнего матча против каталонской "Барселоны".

Так, еще до того, как "сине-гранатовые" забили свой первый мяч в этой игре, наставник "сливочных", подозвав хорвата к "бровке" поля, сказал ему: "Следуй за Месси по всему полю, куда бы он ни ушел".

Отметим, что именно неоправданные действия Ковачича привели к голу "Барсы" в исполнении Луиса Суареса.

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