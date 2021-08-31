"Специя" арендовала нападающего "Барселоны"

Фото: твиттер "Специи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Специи" на официальном сайте объявила о переходе албанского нападающего "Барселоны" Рея Маная.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

24-летний Манай выступал за "Барселону" с 2020 года. Он провел 31 матч за "Барселону В" и забил 16 голов. Ранее играл за "Кремонезе", "Интер", "Пескару", "Пизу", "Гранаду" и "Альбасете". За сборную Албании сыграл 23 матча и забил шесть мячей.

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