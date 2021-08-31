"Специя" арендовала нападающего "Барселоны"

Теги специябарселонарей манайтрансферы

"Специя" арендовала нападающего "Барселоны"

Фото: твиттер "Специи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Специи" на официальном сайте объявила о переходе албанского нападающего "Барселоны" Рея Маная.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

24-летний Манай выступал за "Барселону" с 2020 года. Он провел 31 матч за "Барселону В" и забил 16 голов. Ранее играл за "Кремонезе", "Интер", "Пескару", "Пизу", "Гранаду" и "Альбасете". За сборную Албании сыграл 23 матча и забил шесть мячей.

Не пропустите: "Тоттенхэм" купил бразильца у "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов