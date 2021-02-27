"Специя" добыла ничью в матче с "Пармой"

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"Специя" добыла ничью в матче с "Пармой"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Специя" сыграла вничью с "Пармой".

"Специя" - "Парма" 2:2

Голы: Карамо, 17 - 0:1, Эрнани, 25 - 0:2, Джаси, 52 - 1:2, Джаси, 72 - 2:2

"Специя": Проведель, Исмайли, Эрлич, Виньяли, Бастони (Нзола, 70), Сапонара (Верде, 27), Риччи (Лео Сена, 46), Агудело (Делль`Орко, 88), Эстевес (Акампора, 46), Джаси, Маджоре.

"Парма": Сепе, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Конти, Брунетта (Бюси, 56), Куцка, Карамо (Грасси, 63), Куртич, Михэилэ (Ман, 79), Эрнани (Валенти, 79).

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