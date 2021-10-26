"Специя" сыграла вничью с "Дженоа" в Серии А
Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен
"Специя" на своем поле сыграла вничью с "Дженоа" в 10-м туре Серии А.
"Специя" - "Дженоа" - 1:1
Голы: Сиригу (автогол), 66 - 1:0, Кришито (пенальти0, 86 - 1:1.
"Специя" - Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).
"Дженоа" - Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Бехрами (Кайседо, 61), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Каллон (Пандев, 70), Дестро, Экубан (Стураро, 46).
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