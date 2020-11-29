"Специя" и "Кальяри" поделили очки в матче Серии А

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"Специя" и "Кальяри" поделили очки в матче Серии А

"Кальяри" и "Специя" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии.

"Кальяри" - "Специя" - 2:2 (0:1)

Голы: Гьяси, 35 - 0:1, Жоау Педру, 52 - 1:1, Паволетти, 58 - 2:1, Нзола, 90+4 (с пенальти) - 2:2.

"Кальяри": Краньо, Клаван, Дзаппа, Валюкевич, Карбони (Трипальделли, 73), Жоау Педру, Рог, Марин, Паволетти (Фараго, 77), Унас (Черри, 77), Соттиль (Калигара, 89).

"Специя": Проведель, Терци (Шабо, 63), Эрлич, Бастони, Феррер (Сала, 46), Риччи (Пикколи, 83), Эстевес (Дейола, 63), Маджоре, Фариас, Гьяси (Агудело, 80), Нзола.

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