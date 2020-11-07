"Специя" разгромила "Беневенто" в матче Серии А

Теги специябеневенто

"Специя" разгромила "Беневенто" в матче Серии А

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Специя" разгромила "Беневенто".

Благодаря победе "Специя" вышла на 12-е место, а "Беневенто" остался на 15-м.

"Беневенто" - "Специя" 0:3

Голы: Побега, 29 - 0:1, Нзола, 65 - 0:2, Нзола, 70 - 0:3

"Беневенто": Монтипо, Летициа (Барба, 75), Глик, Фулон (Маджо, 14), Кальдирола, Ионицэ, Скьяттарелла (Тельо, 75), Дабо (Импрота, 46), Инсинье, Лападула, Сау (Мончини, 75).

"Специя": Проведель, Феррер, Терци, Шабо (Делль`Орко, 45), Бастони (Маркицца, 75), Побега (Лео Сена, 76), Эстевес (Агум, 82), Агудело, Риччи (Мора, 82), Джаси, Нзола.

Читайте также: "Сампдория" проиграла "Кальяри" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

"Челси" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов