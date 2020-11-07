"Специя" разгромила "Беневенто" в матче Серии А
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Специя" разгромила "Беневенто".
Благодаря победе "Специя" вышла на 12-е место, а "Беневенто" остался на 15-м.
"Беневенто" - "Специя" 0:3
Голы: Побега, 29 - 0:1, Нзола, 65 - 0:2, Нзола, 70 - 0:3
"Беневенто": Монтипо, Летициа (Барба, 75), Глик, Фулон (Маджо, 14), Кальдирола, Ионицэ, Скьяттарелла (Тельо, 75), Дабо (Импрота, 46), Инсинье, Лападула, Сау (Мончини, 75).
"Специя": Проведель, Феррер, Терци, Шабо (Делль`Орко, 45), Бастони (Маркицца, 75), Побега (Лео Сена, 76), Эстевес (Агум, 82), Агудело, Риччи (Мора, 82), Джаси, Нзола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17