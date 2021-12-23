"Специя" стала автором уникального достижения в Серии А

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"Специя" стала автором уникального достижения в Серии А

Фото твиттер "Специи"

"Специя" выиграла у "Наполи" со счётом 1:0 в 19-м туре чемпионата Италии, ни разу не пробив в створ ворот соперника.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в Серии А с сезона 2004/05, когда начали вести соответствующую статистику.

Напомним, что победу "Специи" принёс автогол Жуана Жезуса.

Не пропустите: Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии. | http://soccernews.ru
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