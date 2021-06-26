"Специя" возобновила интерес к Тедеско

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"Специя" возобновила интерес к Тедеско

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско может трудоустроиться в Италии.

По информации Tuttomercatoweb, "Специя" рассматривает кандидатуру немца на замену Винченцо Итальяно, которого переманивает "Фиорентина".

Напомним, что сейчас Тедеско является свободным агентом. Он не стал продлевать со "Спартаком" контракт, истекший по окончании сезона.

Ранее 35-летнего специалиста сватали в "Фиорентину", "Верону" и "Сампдорию".

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