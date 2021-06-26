"Специя" возобновила интерес к Тедеско
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско может трудоустроиться в Италии.
По информации Tuttomercatoweb, "Специя" рассматривает кандидатуру немца на замену Винченцо Итальяно, которого переманивает "Фиорентина".
Напомним, что сейчас Тедеско является свободным агентом. Он не стал продлевать со "Спартаком" контракт, истекший по окончании сезона.
Ранее 35-летнего специалиста сватали в "Фиорентину", "Верону" и "Сампдорию".
Не пропустите: Уткин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" готова отдать двух игроков в обмен на защитника "Валенсии"
-
Холанд отреагировал на информацию о трате 500 тысяч евро на ужин
-
Ролан Гусев близок к возвращению в ЦСКА
-
Опубликована подборка самых комичных моментов группового этапа Евро-2020
-
Только два игрока "Рубина" не привились от коронавируса
-
6
"Барселона" окажет давление на Месси из-за ситуации с продлением контракта
-
Лаксальт будет учить русский язык
-
3
Снейдер назвал фаворита Евро-2020
-
"Специя" возобновила интерес к Тедеско
-
Олич считает, что Влашичу пора уходить из ЦСКА
-
Вернер отказал "Баварии" ради "Челси"
-
Агент Монтеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
-
1
"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе
-
Яя Туре приступил к работе в "Ахмате"
-
ПСЖ удвоит зарплату Хакими
-
Новосельцев выбрал новый клуб
-
1
Защитник "Ростова" рассказал об угрозах из Украины после получения российского гражданства
-
СМИ узнали размер отступных в контракте Депая с "Барселоной"
-
1
"Фиорентина" определилась с будущим Кокорина
-
Аль-Мутава из Кувейта побил мировой рекорд по числу матчей за сборную
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17