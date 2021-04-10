"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке

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"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке

Фото твиттер "Специи"

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Специя" дома переиграла "Кротоне" со счётом 3:2.

Гости дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако "орлята" не только отыгрались, но и вырвали победу, забив на 92-й минуте.

"Специя" - "Кротоне" - 3:2

Голы: 0:1 – 40 Джиджи, 1:1 – 63 Верде, 1:2 – 78 Нванкво, 2:2 – 89 Маджоре, 3:2 – 90+2 Эрлич.

"Специя": Проведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.

"Кротоне": Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.

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