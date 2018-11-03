Spiegel хочет опубликовать данные о положительных допинг-пробах звезды футбола

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Spiegel хочет опубликовать данные о положительных допинг-пробах звезды футболаНемецкое издание Spiegel планирует опубликовать данных о положительных допинг-пробах звезды футбола и многократного победителя Лиги чемпионов. Имя футболиста, пойманного на применении допинга, пока не раскрыто.  

Серия материалов будет основана на информации, которую предоставил ресурс Football Leaks, который уже рассказал о том, как Катару помогли получить ЧМ-2022, какой европейские гранды видят возможную Суперлигу и как Джанни Инфантино "отмазал" "Ман СИти" и ПСЖ.

Кроме того, издание также заявило о намерении опубликовать в ближайшее время серию материалов о том, как "титаны английской Премьер-лиги" уклоняются от уплаты налогов. 

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