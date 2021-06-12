Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020

Теги чемпионат европылеонардо спинаццолаиталия

Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020Фото: инстаграм Спинаццолы/Автор неизвестен

Италия разгромила Турцию (3:0) в матче открытия Евро-2020 в Риме.

Лучшим футболистом игры был назван защитник итальянской команды Леонардо Спинаццола.

28-летний футболист "Ромы" провел на поле все 90 минут. Он принял участие во втором голе сборной Италии – удар Леонардо отбил голкипер турецкой сборной, а Чиро Иммобиле добил мяч в ворота.

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Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр

Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр

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