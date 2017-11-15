Спинаццола может пропустить около двух недель

Хавбек "Аталанты" Леонардо Спинаццола вернулся из расположения сборной Италии с травмой бедра, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, из-за проблем со здоровьем 24-летний футболист может пропустить около двух недель. Таким образом, он не поможет своей команде в матчах Серии А с "Интером" и "Беневенто", а также в поединке Лиги Европы против "Эвертона".

В этом сезоне Спинаццола сыграл за "Аталанту" 9 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой". | http://soccernews.ru