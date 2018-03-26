Спинаццола не сыграет со сборной Англии

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Спинаццола не сыграет со сборной Англии

Полузащитник "Аталанты" и сборной Италии Леонардо Спинаццола пропустит товарищеский матч против Англии.

25-летний футболист травмировался на сегодняшней тренировке и уже покинул расположение "Скуадры Адзурры".

Напомним, что матч Англия - Италия состоится во вторник, 27 марта, на стадионе "Уэмбли". 

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