Спинаццола не сыграет со сборной Англии

Полузащитник "Аталанты" и сборной Италии Леонардо Спинаццола пропустит товарищеский матч против Англии.

25-летний футболист травмировался на сегодняшней тренировке и уже покинул расположение "Скуадры Адзурры".

Напомним, что матч Англия - Италия состоится во вторник, 27 марта, на стадионе "Уэмбли".

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