Спинаццола огласил результаты своей операции на ахилле
Фото: инстаграм Леонардо Спинаццолы/Автор неизвестен
Защитник римской "Ромы" и сборной Италии Леонардо Спинаццола сообщил, что он успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
"Абсолютно успешная операция. Спасибо всем за то, что были рядом со мной, поддерживая сообщениями, их было так много! Обратный отсчет начался. До скорой встречи!" - написал Спинаццола в своем Instagam.
28-летний Спинаццола получил травму во время матча Евро-2020 с Бельгией (2:1). Сроки восстановления игрока составят от 4 до 6 месяцев. В прошлом сезоне футболист провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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