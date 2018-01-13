Спиридон возглавил сборную Молдовы

Федерация футбола Молдовы на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Александра Спиридона.

57-летний специалист сменил у руля команды Игоря Добровольского.

Стоит отметить, что Спиридон с 2004 по 2017 год был ассистентом и переводчиком известного румынского наставника Мирчи Луческу.

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