Спиридонов: "Дзюба переходит в "Локомотив"

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Спиридонов: "Дзюба переходит в "Локомотив"
Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба перейдет в "Локомотив".

"Только что у базы "Локомотива" встретил Дзюбу, он переходит к "железнодорожникам", – написал Спиридонов в своем твиттере.

В этом сезоне 28-летний Дзюба провел за "Зенит" 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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