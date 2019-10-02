Спиридонов: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова"

Волейболист и фанат "Спартака" Алексей Спиридонов высказался об увольнении Олега Кононова.

"Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он даже не смог по-мужски уйти с поста. Нужно было как Рашид Рахимов, публично на камеру заявить: "У меня не получается. С моим уходом команда начнет играть лучше". Вот это мужской поступок.

А Кононов все мямлил, что докажет победами. Сейчас вся Россия его ненавидит", - заявил Спиридонов.

Ранее сообщалось, что сменить Кононова на тренерском мостике "Спартака" должен Доменико Тедеско.

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