Спиридонов: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова"
Волейболист и фанат "Спартака" Алексей Спиридонов высказался об увольнении Олега Кононова.
"Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он даже не смог по-мужски уйти с поста. Нужно было как Рашид Рахимов, публично на камеру заявить: "У меня не получается. С моим уходом команда начнет играть лучше". Вот это мужской поступок.
А Кононов все мямлил, что докажет победами. Сейчас вся Россия его ненавидит", - заявил Спиридонов.
Ранее сообщалось, что сменить Кононова на тренерском мостике "Спартака" должен Доменико Тедеско.
Читайте также: Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 октября
-
Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Симеоне: "Хороший результат в матче против команды, которая умеет обороняться"
-
1
Спиридонов: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова"
-
Семин прокомментировал поражение от "Атлетико"
-
"Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов
-
Роналду - лидер по выигранным матчам в Лиге Чемпионов
-
Лига Чемпионов: все результаты 1 октября
-
2
"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
1
"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов
-
Рамос: "Мы полностью провалили первый тайм"
-
Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге"
-
2
"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"
-
1
Рамос сравнялся с Дани Алвесом по голам в Лиге Чемпионов. Из защитников впереди Пике, Роберто Карлос и Эльгера
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
22
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"
-
Лукаку пропустит матч с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
|14
|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8