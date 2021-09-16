Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков

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Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков

Газета Tuttosport отсеяла 60 претендентов на получение награды Golden Boy по итогам 2021 года.

Среди прочих из списка номинантов выбыл вингер казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Продолжают борьбу за приз 40 футболистов в возрасте до 21 года, в том числе два украинца - Илья Забарный ("Динамо" К) и Михаил Мудрик ("Шахтёр").

С полным списком игроков можно ознакомиться на официальном сайте Tuttosport по ссылке.

В прошлом году награда досталась нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

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