Список номинантов на "Золотой мяч" будет опубликован 9 октября

9 октября станут известны номинанты на "Золотой мяч" 2017 года. В следующий понедельник журнал "France Football" планирует представить список из 30 футболистов.

Напомним, что действующим обладателем престижной индивидуальной награды является форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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