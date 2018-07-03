Список претендентов на должность главного тренера сборной Испании сокращен до трех кандидатов

Теги испаниялуис энрикекике санчес флорес

Список претендентов на должность главного тренера сборной Испании сокращен до трех кандидатовСписок претендентов на должность нового главного тренера сборной Испании был сокращен до трех кандидатов, информирует Marca.

Так, по сведения издания, Королевская испанская федерация футбола решила остановить свой выбор на Мичеле, Луисе Энрике и Кике Санчесе Флоресе. Все трое на сегодняшний день не связаны контрактными обязательствами. Решение о следующем наставнике "красной фурии" может быть принято уже на этой неделе.

Напомним, Коке назвал причину провала сборной Испании на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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