Спивак: "Если Семаку дадут на трансферы 80 миллионов евро, он справится"

Известный в прошлом футболист Александр Спивак высказался о перспективах главного тренера "Уфы" Сергея Семака на посту наставника питерского "Зенита".

"Прошлым летом "Зенит" потратил на трансферы 80 миллионов евро. Если Семаку дадут тот же бюджет и те же полномочия, считаю, он справится. Будучи футболистом, он выиграл почти все трофеи. У него был опыт работы с таким тренером, как Лучано Спаллетти, а затем Семак показал себя в "Уфе". Считаю, ему все по силам", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Малафеев прокомментировал ситуацию с новым тренером "Зенита". | soccernews.ru