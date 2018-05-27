Спивак: "Если Семаку дадут на трансферы 80 миллионов евро, он справится"

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Спивак: "Если Семаку дадут на трансферы 80 миллионов евро, он справится"Известный в прошлом футболист Александр Спивак высказался о перспективах главного тренера "Уфы" Сергея Семака на посту наставника питерского "Зенита".

"Прошлым летом "Зенит" потратил на трансферы 80 миллионов евро. Если Семаку дадут тот же бюджет и те же полномочия, считаю, он справится. Будучи футболистом, он выиграл почти все трофеи. У него был опыт работы с таким тренером, как Лучано Спаллетти, а затем Семак показал себя в "Уфе". Считаю, ему все по силам", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Малафеев прокомментировал ситуацию с новым тренером "Зенита". | soccernews.ru

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