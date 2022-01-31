Спонсор Гринвуда приостановил сотрудничество с футболистом

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Спонсор Гринвуда приостановил сотрудничество с футболистом

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен 

Компания Nike приостановила сотрудничество с нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсоном Гринвудом, который обвиняется в изнасиловании и нанесении побоев своей девушки Хэрриет Робсон.

"Мы глубоко озабочены тревожными сообщениями и продолжим пристально следить за ситуацией", — говорится в заявлении Nike.

Напомним, что Робсон выложила несколько своих фотографий с синяками и кровоподтеками. По ее словам, телесные повреждения ей нанес именно Гринвуд.

В нынешнем сезоне 20-летний Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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