Спонсор "Тосно" рассказал о долгах клуба

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Спонсор "Тосно" рассказал о долгах клубаУправляющий партнер компании Fort Group, являющейся спонсором клуба "Тосно"​, Максим Левченко, рассказал о том, что в команде действительно есть проблемы с финансированием.

"В конце прошлой недели по новостным лентам прошло сообщение, что находящиеся на предсезонном сборе в Турции футболисты команды "Тосно" объявили забастовку, отказавшись до погашения долгов по зарплате тренироваться и проводить запланированные матчи. В российское футбольное межсезонье новостей - раз, два и обчелся, на этом фоне любое лыко - в строку. Вот спортивные журналисты и возбудились. Если говорить серьезно, то, как заверило руководство клуба, сбор продолжается в штатном режиме, команда тренируется, готовится к очередным играм и старту второго этапа чемпионата России.

Хотя, скрывать не стану, проблемы с финансированием "Тосно" есть. Мы это предвидели сразу, когда еще только команда выходила в "вышку". Бюджет на сезон в РФПЛ закладывали в объеме 700 миллионов рублей. Рассчитывали, что половину денег внесет Fort Group как прародитель и основной спонсор, а оставшуюся часть суммы добавят другие партнеры и спонсоры, с которыми велись предварительные переговоры.

Мы свои обязательства выполнили в полном объеме. С момента выхода команды в Премьер-лигу Fort Group потратил на "Тосно" 350 миллионов рублей. К сожалению, остальные потенциальные союзники не слишком торопились с выполнением обязательств. Вот и образовалась дыра. Но все же, полагаю, не смертельная пробоина. В зимнее трансферное окно клубу пришлось продать двух лидеров атаки: Антон Заболотный перешел в состав "Зенита", Евгений Марков усилил московское "Динамо". Однако вырученных средств хватило лишь на погашение части долгов.

В одиночку Fort Group не в состоянии тянуть все расходы, связанные с содержанием команды. Те, кто следит за бизнесом нашей компании, наверняка в курсе, что в конце года мы заключили крупную сделку, взяв в управление пять торговых центров в Москве. Это требует от нас полной мобилизации имеющихся финансовых ресурсов. Кроме того, появилось еще одно важное обстоятельство: с декабря мы не можем продолжать оказывать спонсорскую помощь футбольному клубу и по условиям кредитного соглашения со "Сбербанком", не предполагающего любые внеоперационные расходы.

Тем не менее, мы продолжим посильно участвовать в судьбе "Тосно", которая нам отнюдь не безразлична. Не спешите хоронить команду. Она, повторяю, продолжает подготовку к сезону. На место выбывших игроков пришли новобранцы, в том числе, игроки из Бразилии и Черногории", - написал Левченко. | http://soccernews.ru

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