Спордир "Барселоны": "Неймар понимал, что не будет номером один в мире, пока играет рядом с Месси, поэтому и ушел в ПСЖ"



Спортивный директор "Барселоны" Жорди Местре рассказал о переходе нападающего Неймара в ПСЖ прошлым летом.

"Неприятнее всего в этой истории то, что Неймар и его отец не были откровенны с нами. Ему следовало прийти к нам и сказать, что он хочет уйти. Так сделали Фабрегас, Педро, Санчес и Маскерано. А он обманывал нас. В какой-то момент мы стали догадываться о его планах. Поэтому и не выплатили ему премиальные за подписание нового контракта.

Если бы Неймар сам попросил трансфер, то мог бы обойтись ПСЖ дешевле. Но он хотел взорвать рынок. Мы бы могли сэкономить много денег на трансферах.

Неймар понимал, что не будет номером один в мире, пока играет рядом с Месси, поэтому и ушел", - приводит слова Местре Sport.es.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

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