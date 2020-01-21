"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов летом может возглавить московский "Спартак", сообщает "Спорт день за днем".

По сведениям издания, специалист может стать наставником "красно-белых" вне зависимости от результата сборной на чемпионате Европы 2020 года. Контракт тренера с Российским футбольным союзом действует до 31 августа 2020 года, хотя ранее сообщалось о договоренности по новом соглашению.

Стоит отметить, что Черчесов ранее уже тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 годы. Под его руководством московский клуб становился серебряным призером чемпионата России.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня).

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