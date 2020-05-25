"Спорт-Экспресс": Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса

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"Спорт-Экспресс": Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса

Владелец "Спартака" Леонид Федун излечился от коронавиурса и выписался из больницы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, 7 мая 64-летний функционер был госпитализирован с коронавирусаом. 17 мая Федун сообщил, что чувствует себя намного лучше.

Ранее стало известно, что форвард "Урала" Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией из-за Covid-19.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 353 тысячи человек. Умерло 3 633 тысячи человк.

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