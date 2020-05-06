"Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня

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"Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня

Хавбек "Монако" Александр Головин не вернется на базу клуба к 11 мая, как ранее планировалось. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, 23-летний футболист отправится в Монако в июне, когда должен состояться первый сбор монегасков.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем нынешнего сезона стал ПСЖ. "Монако" закончил турнир на 9 позиции.

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