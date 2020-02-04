"Спорт-Экспресс": Кононов согласовал контракт с "Ригой"

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"Спорт-Экспресс": Кононов согласовал контракт с "Ригой"

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов согласовал контракт с "Ригой". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, завтра, 5 февраля, 53-летний специалист подпишет контракт с клубом.

"Рига" - чемпион Латвии. В феврале команда примет участие в Кубке ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить сборную Азербайджана.

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