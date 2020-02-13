"Спорт-Экспресс" назвал размер зарплаты Кокорина в "Сочи"

Зарплата нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" составит около 2 миллионов рублей в месяц, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, футболист перейдет в сочинский клуб на правах аренды, которая будет действовать до окончания сезона-2019/2020.

Напомним, что договоренность о переходе Кокорина в "Сочи" была достигнута в результате переговоров футболиста с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом.

Ранее форвард отказывался перейти в "Сочи" и за это был переведен в "Зенит-2".

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