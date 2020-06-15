"Спорт-Экспресс": процент зрителей на трибунах во время матчей РПЛ могут увеличить с 10 до 30

Теги рпл

"Спорт-Экспресс": процент зрителей на трибунах во время матчей РПЛ могут увеличить с 10 до 30

По информации "Спорт-Экспресс", на матчах РПЛ смогут допускаться 30% зрителей. На данный момент разрешено лишь 10%.

Окончательного решения еще нет, по данному вопросу идут консультации. Скорее всего, к такому варианту придут к началу июля.

Напомним, в марте чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано 19 июня.

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