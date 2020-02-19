"Спорт-Экспресс": Семак в скором времени продлит контракт с "Зенитом"

"Зенит" в скором времени продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.

По данным источника, совет директоров сине-бело-голубых уже одобрил продление контракта с Семаком. Осталось согласовать некоторые детали.

После 19 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице.

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