"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым

Теги спартак москвакрылья советовалександр соболевтрансферы

"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым

Московский "Спартак" в конце мая подпишет контракт с нападающим Александром Соболевым, который принадлежит "Крыльям Советов", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, московский клуб в течение нескольких недель намерен договориться с самарцами о сумме трансфера игрока, а также с самим Соболевым об условиях личного контракта.

Ранее сообщалось, что "Спартак" выкупит форварда за 4,5 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

23-летний Соболев перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб четыре матча и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Журналист Карпов оценил шансы Георгия Мелкадзе заиграть в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов