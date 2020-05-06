"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым
Московский "Спартак" в конце мая подпишет контракт с нападающим Александром Соболевым, который принадлежит "Крыльям Советов", сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, московский клуб в течение нескольких недель намерен договориться с самарцами о сумме трансфера игрока, а также с самим Соболевым об условиях личного контракта.
Ранее сообщалось, что "Спартак" выкупит форварда за 4,5 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.
23-летний Соболев перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб четыре матча и отдал три результативные передачи.
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