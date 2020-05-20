"Спорт-Экспресс": Ташаев хочет разорвать контракт со "Спартаком"

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев хочет расторгнуть контракт с московским клубом по окончании сезона. На данный момент футболист играет за казанский "Рубин" в аренде.

По данным Sport24, футболист сомневается, что в составе красно-белых получит достаточно игровой практики. Поэтому хочет найти новую команду.

В "Спартак" Ташаев перешел из "Динамо" в 2018 году за 1,5 миллиона евро. Всего за "красно-белых" футболист сыграл в 28 матчах.

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