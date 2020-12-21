"Спорт-Экспресс": Влашич - лучший футболист 2020 года в России
"Спорт-Экспресс" подвел итоги голосования на звание лучшего футболиста 2020 года в России.
Футболистом года стал хавбек ЦСКА Никола Влашич, получивший 251 балл. В топ-5 также попали Алексей Миранчук ("Локомотив"/"Аталанта", 113 баллов), Роман Зобнин ("Спартак", 106), Матвей Сафонов ("Краснодар", 98) и Артем Дзюба ("Зенит", 82).
Отметим, что в голосовании участвовали 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и болельщики.
В 2019 году лучшим игроком России был признан Артем Дзюба.
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