"Спорт-Экспресс" выпустил номер с Тедеско в образе Джокера. "Спартак" готовит санкции
Российское издание "Спорт-Экспресс" анонсировало выход свежего номера с новым наставником "Спартака" Доменико Тедеско на обложке.
Немецкий специалист изображён в образе злодея Джокера. Сообщается, что это не было согласовано с "красно-белыми".
В связи с этим, как сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт", в "Спартаке" изучают возможность применения санкций к "Спорт-Экспрессу".
Напомним, что Тедеско возглавил московскую команду на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.
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