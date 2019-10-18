"Спорт-Экспресс" выпустил номер с Тедеско в образе Джокера. "Спартак" готовит санкции

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"Спорт-Экспресс" выпустил номер с Тедеско в образе Джокера. "Спартак" готовит санкции

Российское издание "Спорт-Экспресс" анонсировало выход свежего номера с новым наставником "Спартака" Доменико Тедеско на обложке.

Немецкий специалист изображён в образе злодея Джокера. Сообщается, что это не было согласовано с "красно-белыми".

В связи с этим, как сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт", в "Спартаке" изучают возможность применения санкций к "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что Тедеско возглавил московскую команду на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

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