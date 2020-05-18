"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

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"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

Защитник "Рубина" Константин Плиев, у которого был выявлен коронавирус, общался с другими футболистами РПЛ во время карантина, вызванного пандемией.

Игроки контактировали на свадьбе, которую проводили в Северной Осетии.

Плиев, среди прочих, контактировал со своим братом Заурбеком, играющим за "Динамо". Зараженный сейчас находится во Владикавказе.

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