"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

Защитник "Рубина" Константин Плиев, у которого был выявлен коронавирус, общался с другими футболистами РПЛ во время карантина, вызванного пандемией.

Игроки контактировали на свадьбе, которую проводили в Северной Осетии.

Плиев, среди прочих, контактировал со своим братом Заурбеком, играющим за "Динамо". Зараженный сейчас находится во Владикавказе.

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