"Спорт-Экспресс": "Зенит" и ЦСКА допущен до групповых тренировок

Теги цска москвазенит санкт-петербург

"Спорт-Экспресс": "Зенит" и ЦСКА допущен до групповых тренировок

Власти Москвы разрешили ЦСКА возобновить тренировки на базе в Ватутинках. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также групповые занятия разрешено проводить "Зениту", игроки которого до этого занимались по индивидуальным программам.

Таким образом, все клубы РПЛ могут проводить командные тренировки. Рестарт сезона должен состояться 21 июня.

Не пропустите: ЦСКА и "Урал" поборются за белорусского форварда| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тульский "Арсенал" продлил аренду Ломовицкого до конца сезона

Тульский "Арсенал" продлил аренду Ломовицкого до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов