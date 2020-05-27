"Спорт-Экспресс": "Зенит" и ЦСКА допущен до групповых тренировок
Власти Москвы разрешили ЦСКА возобновить тренировки на базе в Ватутинках. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Также групповые занятия разрешено проводить "Зениту", игроки которого до этого занимались по индивидуальным программам.
Таким образом, все клубы РПЛ могут проводить командные тренировки. Рестарт сезона должен состояться 21 июня.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|ЦСКА Москва
|22
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|Тамбов
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