"Спорт-Экспресс": "Зенит" и ЦСКА допущен до групповых тренировок

Власти Москвы разрешили ЦСКА возобновить тренировки на базе в Ватутинках. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также групповые занятия разрешено проводить "Зениту", игроки которого до этого занимались по индивидуальным программам.

Таким образом, все клубы РПЛ могут проводить командные тренировки. Рестарт сезона должен состояться 21 июня.

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