"Спорт-Экспресс": "Зенит" не делал запрос о трансфере Зиньковского

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"Спорт-Экспресс": "Зенит" не делал запрос о трансфере Зиньковского

Источник в "Крыльях Советов" сообщил, что им не поступало предложений о трансфере полузащитника Антона Зиньковского. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее Betting Insider сообщил, что "Зенит" в скором времени купит футболиста, а условия сделки уже обговорены.

По данным источника, "Зенит" не делал официального запроса по поводу 24-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист участвовал в 20 матчах РПЛ, отметившись 6 ассистами. В "Крылья Советов" хавбек перешел в 2019 году.

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