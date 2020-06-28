Sport.es: Артур прилетел в Турин для медосмотра в "Ювентусе"
Хавбек "Барселоны" Артур вчера, 27 июня, прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед трансфером в "Ювентус", утверждает Sport.es.
Источник запечатлел футболиста, выходившего из аэропорта Турина вместе с отцом и юристом. В скором времени "Ювентус" должен будет объявить о трансфере 23-летнего игрока.
Aeroporto di Caselle #Arthur appena atterrato a Torino ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/iw0cPqPkK7— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 27, 2020
Ранее сообщалось, что Артур перейдет в "Ювентус" в обмен на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. При этом итальянский клуб доплатит за хавбека 10-15 миллионов евро.
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